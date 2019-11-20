ضبط مهاجرين داخل حاوية تبريد في هولندا

ذكرت وكالة رويترز، اليوم الأربعاء، أن السلطات الهولندية، ظبطت عددا من المهاجرين في حاوية تبريد كانت على متن سفينة بضائع متجهة إلى بريطانيا.

وعثرت السلطات الهولندية، على 25 مهاجرا مختبئين داخل عبارة بضائع متجهة إلى بريطانيا بعد فترة قصيرة من تحركها من هولندا الثلاثاء، حسبما قالت خدمات الطوارئ.

وبحسب وكالة رويترز، السلطات الهولندية ذكرت أن العبارة سرعان ما عادت إلى ميناء فلاردينجن في هولندا عقب اكتشاف أمرها.

وفي بيان للسلطات الهولندية، قالت فيه إن اثنين من المهاجرين نقلا إلى المستشفى للعلاج، بينما خضع الباقون وعددهم 23 شخصا لفحص طبي في الميناء، قبل أن تصحبهم الشرطة.

وأضاف البيان أنه يجري تفتيش العبارة بواسطة الكلاب للتأكد من عدم وجود مختبئين آخرين. وكان المهاجرون على متن السفينة (بريطانيا سيوايز) التي تمتلكها شركة هولندية.