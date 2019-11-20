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قبل ما تخرج.. تعرف على درجات الحرارة اليوم بالقاهرة والمحافظات

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 08:39 ص
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أرشيفية
أرشيفية
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تشهد البلاد، اليوم الأربعاء، طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارًا مائل للبرودة أول الليل بارد في آخره، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة تكون متكاثرة على سلاسل جبال البحر الأحمر يصاحبها سقوط الأمطار والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

وهذا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم:

الصغرى العظمى

القاهرة 14 25

شبين الكوم 14 25

طنطا 14 25

دمنهور 14 25

الإسكندرية 14 25

بلطيم 15 25

مطروح 13 23

السلوم 12 24

سيوة 12 24

بورسعيد 20 24

دمياط 20 24

الزقازيق 12 25

الاسماعيلية 11 25

السويس 14 26

العريش 12 23    

رفح 11 23

رأس سدر 16 26

نخل 05 22

نويبع 19 24        

طابا 12 23

كاترين 08 22

الطور 14 25      

شرم الشيخ 20 27

الغردقة 18 27

مرسى علم 19 26

الفيوم 15 26

بنى سويف 15 26

المنيا 14 26

أسيوط 14 26

سوهاج 15 27

قنا 16 28

الأقصر 17 29

أسوان 19 29      

أبوسمبل 17 28   

الوادى الجديد 14 29

شلاتين 21 28

ابو رماد 21 28   

حلايب 23 27

رأس حدربة 22 27

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هيئة الارصاد مصر لارصاد الجوية اليوم درجات الحرارة حالة الجو بيان بدرجات الحرارة

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