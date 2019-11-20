هجوم على توتنهام لإقالة ماوريسيو بوكيتينو

تعرض نادي توتنهام الإنجليزي لانتقادات حادة على قرار إقالة المدرب ماوريسيو بوكيتينو عقب 6 أشهر من الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا حيث أكد النقاد أن النادي كان يجب أن يمنحه المزيد من الوقت لتحسين النتائج.

يقبع توتنهام بالمركز 14 في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 14 نقطة من 12 مباراة، في موقف دفع رئيس النادي دانييل ليفي، إلى اتخاذ "القرار الأصعب" بالانفصال عن المدرب الأرجنتيني.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس، أن جوزيه مورينيو وصل إلى مراحل متقدمة من المفاوضات مع توتنهام وسط تكهنات بحسم الصفقة.

وقاد بوكيتينو ناديه للتأهل لدوري الأبطال 4 مرات متتالية، رغم امتلاك ميزانية محدودة نسبياً، وقال مهاجم توتنهام جاري لينكر أن النادي سيواجه صعوبة في إيجاد البديل المناسب.

وكتب لينيكر على تويتر: "ساعد النادي على المنافسة بشكل أفضل من قوته على مدار سنوات، بالتوفيق في إيجاد بديل أفضل، وهو الشيء الذي لن يحدث".

وانتقد مدافع ليفربول السابق، جيمي كاراغر، توقيت الإقالة، وقال: "بوكيتينو كان يستحق المزيد من الوقت".

وقال كاراجير: "أعتقد أنه كان يجب الحصول على فرصة حتى نهاية الموسم لمحاولة إعادة توتنهام إلى المكان الذي يجب أن يكون فيه، المكان الذي يجب أن يكون فيه ليس ضمن فرق المربع الذهبي".

وأضاف: "توتنهام يجب أن يكون ضمن أول 6 فرق، لكنه جعله ضمن فرق المربع الذهبي، وجعله على وشك إحراز لقب وعلى وشك التتويج بدوري الأبطال".

وتوجه ديلي آلي لاعب وسط توتنهام بالشكر إلى بوكيتينو.

وكتب لاعب منتخب إنجلترا 23 عاماً على تويتر: "لا يمكنني أن أشكر هذا الرجل بالقدر الكافي، علمني الكثير وأنا ممتن له على كل شيء فعله من أجلي".