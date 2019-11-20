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عاجل.. المحكمة تنظر دعوى إسقاط عضوية خالد يوسف من النواب

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 08:27 ص
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بوابة الفجر
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تنظر محكمة القضاء الإداري اليوم، الحكم في الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري، ضد المخرج خالد يوسف، والتي طالب خلالها الأول بإسقاط عضوية الثاني من البرلمان.

اختصمت الدعوى، التي حملت رقم 50334 لسنة 73 كل من رئيس مجلس النواب بصفتة، وخالد يوسف عضو مجلس النواب.

واستند "صبري"، في دعواه إلى اللائحة المنظمة لقواعد جلسات مجلس النواب والتي تضمنت أن الغياب عن 3 جلسات دون عذر مكتوب ومقدم لرئيس المجلس أو 10 جلسات متقطعة أو التاخير عن موعد الجلسة أو الدخول والخروج في أثناء انعقادها يواجه بـ4 عقوبات متدرجة من توجية الإنذار إلى الحرمان من بدل الجلسة وفي حالة التكرار يُحال إلى لجنة القيم".

وتابع "صبري"، أن المطعون ضده هرب خارج البلاد ولم يحضر عدد الجلسات لأكثر من العدد المسموح به مما يوجب إحالته للجنة القيم.

وكان المحامي سمير صبري، أقام دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري؛ لإلزام رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال بدعوة لجنة القيم بالمجلس من أجل إسقاط عضوية خالد يوسف، لثبوت انتفاء شروط استمراره في عضوية المجلس، وافتقاده شرط حسن السمعة.
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الكلمات المفتاحية

مخرج فنان دعوى خالد يوسف

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