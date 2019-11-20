زلزال بقوة 6.3 ريختير يضرب المكسيك

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن زلزال بلغت شدته 6.3 درجات على مقياس ريختير، ضرب مناطق قبالة ولاية تشياباس جنوب المكسيك.

وقالت الهيئة إن الزلزال وقع على عمق 26 كيلومترا، وعلى بعد نحو 120 كيلومترا غربي إقليم سوتشياتي في الولاية، ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع قتلى أو مصابين أو أضرار.

وقد ذكر مركز رصد الزلزال في أوروبا والبحر المتوسط أن الزلزال في المكسيك بلغت شدته 6.2 درجات.

وفي سياق منفصل، كشفت البحرية المكسيكية، عن إصابة شخصين اثنين، في هجوم لقراصنة على سفينة إمداد بحري ترفع العلم الإيطالي في جنوب خليج المكسيك.

وفي بيان للبحرية الإيطالية، قالت فيه، إن أحد أفراد طاقم السفينة "ريماس" أصيب بعيار ناري، بينما أصيب آخر بارتجاج في المخ، وقد تم نقلهما إلى المستشفى، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

وقد أفادت مصادر مطلعة ووسائل إعلام محلية، بأن عدد أفراد طاقم السفينة كان 35 فردا وقت وقوع الهجوم.

وأشارت تقارير الصحافة المحلية إلى أن نحو 8 قراصنة مسلحين وصلوا في قاربين وصعدوا على متن السفينة وسرقوا أفراد الطاقم.