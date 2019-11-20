برشلونة يتراجع عن ضم نجم إنتر ميلان

كشفت تقارير صحفية اسبانية عن موقف نادي برشلونة من التعاقد أحد لاعبي فريق انتر ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات القادمة.





وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية أن نادي برشلونة لا يفكر في التعاقد مع ميلان سكرينيار مدافع نادي انتر ميلان خلال فترة الانتقالات الشتوية، وذلك بعدما ربطت تقارير صحفية بين اللاعب والانتقال للنادي الكتالوني، ولكن يبدو أن اللاعب خارج خطط البرسا تماما في الفترة القادمة.





سكرينيار (24 عاما) من المدافعين المميزين في الدوري الإيطالي يقدم مستويات رائعة مع الانتر، وارتبط اسمه بالانتقال للدوري الاسباني خلال الفترة القادمة وتحديدًا عبر بوابة احد ناديي ريال مدريد أو برشلونة، ولكن الأخير أعلن بوضوح أن اللاعب خارج حساباته تمامًا ولا يرغب في التعاقد معه كما تردد.





وأكدت الصحيفة الاسبانية أن أحد الوكلاء رشح "سكرينيار" للإنضمام لصفوف برشلونة عدة مرات خلال الفترة الماضية، ولكن لم يتحرك النادي الكتالوني لحسم الصفقة، خاصة وأنه يرغب في الحصول على خدمات مدافع صاحب خبرات كبيرة، يستطيع قيادة دفاع الفريق في الفترة المقبلة.





من ناحية أخري أكد ميثات هاليس وكيل أعمال "سكرينيار" أن نادي ريال مدريد الأقرب للحصول على خدمات اللاعب، مؤكدًا أنه يستحق 100 مليون يورو.





الجدير بالذكر أن برشلونة يتصدر جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 25 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف فقط عن غريمه ريال مدريد والذي يتواجد بالمركز الثاني، بينما يحتل أتليتكو مدريد المركز الثالث في الليجا.



