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جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء الموافق 20 / 11 / 2019

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 08:02 ص
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جدول مواعيد المباريات
جدول مواعيد المباريات
حسن شحاتة
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تنطلق بعض المباريات اليوم الأربعاء الموافق 20 / 11 / 2019، خاصة في بطولة الدوري المصري للدرجة الثانية "الممتاز ب"، لذلك نعرض لكم جدول مواعيد مباريات اليوم لمشاهدتها فور إنطلاقها.

ويرصد لكم “الفجر الرياضي" جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في السطور التالية:

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الممتاز ب"

مالية كفر الزيات ضد الرجاء، تقام المباراة في تمام 2:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و3:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و4:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، و1:30 مساءًا بتوقيت تونس، و12:30 مساءًا بتوقيت جرينتش.

الأوليمبي ضد أبو قير للأسمدة، تتقام المباراة في تمام 2:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و3:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و4:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، و1:30 مساءًا بتوقيت تونس، و12:30 مساءًا بتوقيت جرينتش.

بيلا ضد بلدية المحلة، تقام المباراة في تمام 2:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و3:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و4:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، و1:30 مساءًا بتوقيت تونس، و12:30 مساءًا بتوقيت جرينتش.

غزل المحلة ضد فاركو، تقام المباراة في تمام 2:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و3:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و4:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، و1:30 مساءًا بتوقيت تونس، و12:30 مساءًا بتوقيت جرينتش.

الحمام ضد العاب دمنهور، تقام المباراة في تمام 2:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و3:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و4:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، و1:30 مساءًا بتوقيت تونس، و12:30 مساءًا بتوقيت جرينتش.

دكرنس ضد المنصورة، تقام المباراة في تمام 2:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و3:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و4:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، و1:30 مساءًا بتوقيت تونس، و12:30 مساءًا بتوقيت جرينتش.

سيراميكا ضد الزرقا، تقام المباراة في تمام 2:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و3:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و4:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، و1:30 مساءًا بتوقيت تونس، و12:30 مساءًا بتوقيت جرينتش.

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