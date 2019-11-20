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عاجل.. ننشر ترددات القناة الناقلة لـ "المؤسس عثمان"

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 07:57 ص
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بوابة الفجر
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يبدأ اليوم الموافق 20 نوفمبر الجاري، عرض أولى حلقات مسلسل "المؤسس عثمان" والذي يعد تكملة للمسلسل الشهير "أرطغرل".

"المؤسس عثمان" مسلسل تركي درامي تاريخي من إخراج متين جوناي.

القنوات الناقلة للمؤسس عثمان
ويتم عرض الملسسل على قناة  ATV التركية، ويقدم "الفجر الفني" ترددات القناة على الأقمار الصناعية.

"أبطال المسلسل"
بطولة الممثل بوراك أوزجيفيت بدور الغازي عثمان ابن أرطغرل والممثلة عائشة جول جوناي، وراغب سافاش، ونور الدين سونماز، وأصلهان كارالار ويتم عرضه على قناة أي تي في التركية.

"قصة المسلسل"
تدور أحداث المسلسل حول قيام الدولة العثمانية ونقلها من الفقر والضياع إلى القوة والصلابة من قبل عثمان وهو ثالث (وأصغر) أبناء أرطغرل، يخلف أباه بعد وفاته، ويسير على خطاه ليحقق انتصارات عظيمة، ويقوم بإنشاء الدولة العثمانية. 

ويعرض المسلسل أيضًا الصراعات بين الدولة العثمانية والمغول والتتار والصليبين والفرس والروم.


عاجل.. ننشر ترددات القناة الناقلة لـ "المؤسس عثمان"
عاجل.. ننشر ترددات القناة الناقلة لـ "المؤسس عثمان"
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الكلمات المفتاحية

نجوم مشاهير فنانين بوراك المؤسس عثمان الفجر الفني

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تعرف على القناة الناقلة لـ"المؤسس عثمان"

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