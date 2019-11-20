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7 خطوات تساعدك على تخفيض فاتور الكهرباء.. تعرف عليها

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 07:54 ص
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عداد الكهرباء
عداد الكهرباء
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نشرت الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، 7 خطوات للمستخدمين يستطيعون من خلالها ترشيد استهلاك الكهرباء، وتخفيض قيمة فواتير الكهرباء.

وجاءت الخطوات التي نشرها الجهاز كالأتي:

1. الاهتمام بصيانة الأسانسيرات باعتبارها المستهلك الرئيسي للكهرباء في المبانى و المنشآت العامة.

2. توعية الاطفال بعدم استخدام الاسانسيرات والأنوار كوسيلة للعب أو الترفية.

3. يفضل عدم استخدام الاسانسيرات في حالة النزول كلما أمكن بالنسبة للأدوار الأول والثاني والثالث.

4. عدم استخدام الاسانسير في تحميل الاثاثات و المخلفات .

5. يفضل عدم المبالغة في تعليق الزينات في المناسبات المختلفة.

6. الاعتماد على اللمبات الليد في إضاءة المبانى.

7. بالنسبة للمنشآت التجارية و العامة يفضل تركيب جهاز حساس للإضاءة لترشيد الاستهلاك.
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الكلمات المفتاحية

فاتورة الكهرباء عداد الكهرباء الكهرباء اخبار

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