منافسة شرسة بين "ممالك النار" و"المؤسس عثمان" بالتزامن مع عرض المسلسلين في نوفمبر الجاري





يشهد سوق الدراما التاريخية منافسة شرسة بالتزامن مع عرض مسلسلي "ممالك النار" والذي يعد أضخم إنتاج عربي ومسلسل "المؤسس عثمان" الذي تنتجه تركيا ويعرض اليوم الأربعاء 20 نوفمبر.





وحاز مسلسل "ممالك النار" فور عرضه على إشادات وإعجاب الجمهور بأبطال المسلسل في مقدمتهم النجم خالد النبوي والطفل معتز هشام، بعد تألقهما القوي.





تصدر "ممالك النار" التريندات

وتصدر "ممالك النار" تريندات مواقع التواصل الاجتماعي، وتخطت مشاهداته الملايين في أولى حلقاته.





أحداث المسلسل تدور أحداث مسلسل "ممالك النار" حول حقبة دولة المماليك في الفترة الأخيرة واكتشاف العديد من الحقائق حول هذه الحقبة.

وشارك في بطولة المسلسل كل من عبد المنعم عمايري، رشيد عساف، خالد النبوي، محمود نصر، نضال نجم، منى واصف، كندة حنا، عاكف نجم، يامن فيومي، قصى الشوفي.



"المؤسس عثمان" وفي المقابل يبدأ اليوم الموافق 20 نوفمبر الجاري، عرض أولى حلقات مسلسل "المؤسس عثمان" والذي يعد تكملة للمسلسل الشهير "أرطغرل".

المؤسس عثمان مسلسل تركي درامي تاريخي من إنتاج مؤسسة بوزداغ فيلم وإخراج متين جوناي

"أبطال المسلسل" بطولة الممثل بوراك أوزجيفيت بدور الغازي عثمان ابن أرطغرل والممثلة عائشة جول جوناي، وراغب سافاش، ونور الدين سونماز، وأصلهان كارالار ويتم عرضه على قناة أي تي في التركية.

"قصة المسلسل" تدور أحداث المسلسل حول قيام الدولة العثمانية ونقلها من الفقر والضياع إلى القوة والصلابة من قبل عثمان وهو ثالث (وأصغر) أبناء أرطغرل، يخلف أباه بعد وفاته، ويسير على خطاه ليحقق انتصارات عظيمة، ويقوم بإنشاء الدولة العثمانية.

ويعرض المسلسل أيضًا الصراعات بين الدولة العثمانية والمغول والتتار والصليبين والفرس والروم.











