Advertisements
Advertisements
Advertisements

تامر أمين يعرض فيديو لحمار يسير أمام مدينة الإنتاج: "طمنونا على الجحش" (فيديو)

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 07:45 ص
Advertisements
جانب من الفيديو
جانب من الفيديو
Advertisements
عرض برنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة النهار الفضائية، ويقدمه الإعلامي تامر أمين، مقطع فيديو لحمار صغير يسير بمفرده، على طريق 6 أكتوبر أمام مدينة الإنتاج الإعلامي.

وأشار "أمين"، إلى أن هذه المنطقة يوجد بها مناطق لتربية المواشي، وهذه الحيوانات تسير في بعض الأحيان في الشوارع.

وطالب الإعلامي مستمعيه، الذين قد يرون الحمار الصغير بالاتصال بالبرنامج قائلا: "طمنونا على الجحش عامل إية".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مدينة الانتاج الاعلامي حمار تامر أمين اخر النهار

أخبار تهمك

يلا شوت لايف HD بث مباشر | مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا تحت 23 عامًا

منذ حوالي 12 ساعة

نتيجة وملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا Egypt vs South africa

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 18 ساعة

يلا شوت TIME SPORT مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش مصر رابط EGYPT NOW

منذ حوالي 13 ساعة

يلا Time Sports مشاهدة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر تايم سبورت YouTube يلا شوت رابط ماتش مصر اليون بدون تقطيع مجانًا

منذ حوالي 12 ساعة

موعد مباراة مصر وساحل العاج في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

منذ حوالي 12 ساعة

موعد مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام والقنوات الناقلة ’’مصر ضد كوت ديفوار’’

منذ حوالي 11 ساعة

«يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر KORA LIVE كورة جول YALLAKORA رابط ماتش مصر TIME SPORT يوتيوب

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. إصابة نجم الأهلي ونقله للمستشفي

منذ حوالي 12 ساعة

«كورة ستار ON TIME» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط مصر مباشر beIN SPORT يوتيوب

منذ حوالي 12 ساعة

تردد قناة ’’تايم سبورت’’ الجديد الناقلة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم.. بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا

منذ حوالي 15 ساعة

نتيجة مباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل| مفاجأة مدوية.. الباز: مفجر معهد الأورام كان يستهدف مسئول مصري كبير

منذ حوالي 11 ساعة

«يلا شووت» NOW EGYPT مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط مصر LIVE

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - الخطيب يصدم الجماهير المصرية واحتمالية ابتعاده عن الساحة الرياضية

منذ حوالي 9 ساعات

ملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

تامر أمين: "الإعلام المصري كان صرخة حق في وجه محمد مرسي"

تامر أمين: عليا الطلاق ماقلت الكلام ده (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:48 م

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

نتيجة مباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم

08:21 م

ملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

06:36 م

«يلا شووت» NOW EGYPT مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط مصر LIVE

03:59 م

موعد مباراة مصر وساحل العاج في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

07:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status