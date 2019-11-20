تامر أمين يعرض فيديو لحمار يسير أمام مدينة الإنتاج: "طمنونا على الجحش" (فيديو)

عرض برنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة النهار الفضائية، ويقدمه الإعلامي تامر أمين، مقطع فيديو لحمار صغير يسير بمفرده، على طريق 6 أكتوبر أمام مدينة الإنتاج الإعلامي.





وأشار "أمين"، إلى أن هذه المنطقة يوجد بها مناطق لتربية المواشي، وهذه الحيوانات تسير في بعض الأحيان في الشوارع.





وطالب الإعلامي مستمعيه، الذين قد يرون الحمار الصغير بالاتصال بالبرنامج قائلا: "طمنونا على الجحش عامل إية".



