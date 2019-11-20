في عيد ميلادها.. معلومات لا تعرفها عن هند صبري





"الفجر الفني"













تحتفل اليوم الفنانة التونسية هند صبري، بعيد ميلادها الـ40، وهي فنانة استطاعت بموهبتها خطف قلوب الجمهور المصري والعربي.ويرصدمعلومات لا تعرفها عن الفنانة التونسية هند صبري في عيد ميلادها..1- بدأت حياتها الفنية في فيلمين تونسيين صمت القصور عام 1994، وفيلم موسم الرجال عام 2000 والاثنين للمخرجة مفيدة التلاتلي.2- دعتها المخرجة إيناس الدغيدي إلى القاهرة بعد أن لفتت نظرها من خلال الفيلمين التي شاركت فيهما، لتشارك في فيلم مذكرات مراهقة عام 2001.3- حققت من خلال دورها في فيلم مذكرات مراهقة شهرة واسعة جدًا بالوطن العربي، ولمع اسمها بعد مشاركتها في عدة أعمال لتصبح واحدة من نجمات السينما المصرية.4- حصلت عام 2004 على جائزة أحسن ممثلة عن دورها في فيلم أحلى الأوقات من المركز الكاثوليكي.5- وفي عام 2007 شاركت في مهرجان دمشق السينمائي الدولي كعضوة في لجنة التحكيم بمسابقة الأفلام الطويلة.7- حصلت على درجة الماجستير في حقوق الملكية الفكرية وهي مرسمة بجدول المحاماة في تونس.8- قدمت في عام 2010 برنامج الشقة، وشاركت في عالم سمسم 2.9- شاركت في مسلسلين اذاعيين سهم الزيتون طلع عام 2010، وقلقان في مصر عام 2011.10- وفي عام 2013 شاركت في مسلسل الرسوم المتحركة قصص النساء في القرآن في دور آسيا امرأة فرعون.11- عام 2013 من ضمن أقوى 100 امرأة عربية وكانت في الترتيب الـ"89".12- متزوجة من رجل الأعمال المصري أحمد الشريف وأنجبت ابنتان عليا وليلى.13- اختيرت في هذا العام 2019 في مهرجان البندقية السينمائي العالمي كعضوة للجنة تحكيم، لتكون أول سيدة عربية تنضم للجنة، ويعد من أقدم المهرجانات في العالم.