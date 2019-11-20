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معمل قياس جودة العمليات الرطبة بفنون حلوان يحصل على الاعتماد من "EGAC"

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 07:33 ص
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أرشيفية
أرشيفية
آية حمروشي
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حصل معمل قياس جودة العمليات الرطبة على المنسوجات بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، على الاعتماد من المجلس الوطني للاعتماد ( EGAC)، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة.

وأوضحت الأستاذة الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية، أن المعمل يعد المعمل الثاني المعتمد على مستوى جامعة حلوان، ويتيح المعمل عمل الاختبارات المعملية على الصبغات والطبعات المختلفة وعمل القياسات العلمية للطباعة ومعدلات ثباتها في الظروف الجوية المختلفة.

جدير بالذكر أن المعمل تحت اشراف قسم طباعة المنسوجات والتجهيز والصباغة ومدير المعمل الأستاذة الدكتورة مايسة فكري والمدير التنفيذي للمشروع.

معمل قياس جودة العمليات الرطبة بفنون حلوان يحصل على الاعتماد من "EGAC"
معمل قياس جودة العمليات الرطبة بفنون حلوان يحصل على الاعتماد من "EGAC"
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الكلمات المفتاحية

مصر فنون تطبيقة جامعة حلوان اعتماد فنون حلوان اعتماد EGAC EGAC

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