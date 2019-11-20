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أكرم توفيق: مصر لا تنظم بطولة ويتوج بها منتخب آخر

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 07:07 ص
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أكرم توفيق
أكرم توفيق
السيد علي
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علق نجم المنتخب الوطني الأولمبي ونادي الجونة أكرم توفيق على تأهل الفراعنة إلي اولمبياد طوكيو 2020 المقبلة باليابان، والمقرر إنطلاقها الصيف المقبل.

وأبدي توفيق، سعادته الكبيرة بعد التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية ، عقب التفوق على منتخب جنوب إفريقيا والتأهل لنهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 وحتى 22 نوفمبر الجاري.

وأكد نجم الأهلي المعار إلي نادي الجونة في تصريحات تلفزيونية : سعيد جداً بعد أن تمكنا من اسعاد الشعب المصري، وبدأنا الشوط الثاني بإصرار من أجل ذلك والحمدلله لم يعودا إلى منازلهم في حزن.

وأكمل توفيق حديثه : التأهل لدورة طوكيو 2020  ليس نهاية المشوار، نركز الآن على المباراة القادمة،  قائلاً:"ما ينفعش ننظم بطولة وياخدها مننا منتخب تاني".
وإختتم لاعب الجونة حديثه، معلقاً عن إختلاف أداء الفراعنة في الشوطين الاول والثاني: الشوط الأول استكشفنا الفريق الجنوب إفريقي والشوط الثاني لعبنا على الثغرات لديهم، وسجلنا وهي تعليمات الكابتن شوقي غريب.

ويلاقي منتخب مصر نظيره ساحل العاج يوم الجمعة المقبلة في نهائي أمم إفريقيا للناشئين بعد أن ضمن الفريقين التأهل لأولمبياد طوكيو 2020 المقبلة باليابان. 

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الكلمات المفتاحية

كرة القدم المصرية جنوب افريقيا النادي الأهلي المنتخب الأولمبي الدوري المصري أكرم توفيق

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