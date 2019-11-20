"الزراعة" تزف خبر سار بشأن أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة

كشف الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، عن سبب انخفاض أسعار الدواجن، التي شهدتها الأسواق المصرية خلال الأيام الماضية.





وقال "القرش"، في لقاء مع برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، والذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، إن السبب في انخفاض الأسعار، ووصلوها إلى 18 جنيها في المزارع، هو زيادة المعروض في الأسواق على الطلب.





وشدد المتحدث باسم وزارة الزراعة، على أن الوزارة تتابع أسعار الدواجن يوميا، وهي حريصة على حماية المستهلم واستمرار الرقابة على الأسواق، لافتا إلى أن أسعار الدواجن ستشهد استقرار نسبي خلال الفترة المقبلة.