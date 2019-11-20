تعرف على وجهة رونالدو القادمة

كشفت تقارير صحفية اسبانية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو يستعد للإعلان عن قرارًا هامًا بخصوص مستقبله مع نادي يوفنتوس الإيطالي خلال الفترة القادمة، بعد الخلافات بينه وماوريسيو ساري المدير الفني لليوفي.





وذكرت صحيفة "دون بالون" الإسبانية أن البرتغالي رونالدو قد يرحل عن صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي في نهاية الموسم الجاري، وذلك بعد توتر العلاقة بينه ومدرب يوفنتوس ماوريسيو ساري، والذي ظهرت بقوة خلال مباراة الميلان في الدوري الايطالي وخروج "الدون" غاضبا بعد استبداله في اللقاء.





ويمتلك رونالدو عدة خيارات حال رحيله عن صفوف يوفنتوس الإيطالي، حيث ذكرت تقارير صحفية أن ناديي باريس سان جيرمان، ومانشستر يونايتد مهتمان بالتعاقد مع اللاعب، بينما ربطت تقارير أخري بإمكانية عودة اللاعب لصفوف ريال مدريد الاسباني الموسم المقبل.





ولم يتحدث "رونالدو" بشكل مباشر حول مدي حقيقة رحيله عن يوفنتوس الموسم الحالي، وهل يفكر في العودة لناديه السابق ريال مدريد أم لا؟.





وكان كريستيانو رونالدو رحل عن صفوف ريال مدريد في صيف 2018 وتحديدًا بعد كأس العالم روسيا 2018 في خطوة مفاجئة وصادمة لعشاق الملكي، والذي تأثر كثيرًا بعد رحيل اللاعب.





من ناحية أخري واصل الدون تألقه مع منتخب البرتغال وصعد به لنهائيات أمم أوروبا 2020، بعدما قاده للفوز علي لوكسمبورج بنتيجة 2-0، وحسم المركز الثاني في مجموعته بالتصفيات برصيد 17 نقطة، ورفع لاعب ريال مدريد السابق رصيد أهدافه الدولية لـ 99 هدفا واصبح على اعتاب نادي المائة.



