مانشستر يونايتد يخطف صفقة جديدة من عملاق إسبانيا

وجه النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم سالزبورج النمساوي صدمة قوية لنادي برشلونة الإسباني، والذي يرغب في التعاقد معه خلال الفترة المقبلة، ليكون بديلًا للأوروجواياني لويس سواريز في قيادة هجوم البرسا.





ويبدو أن "هالاند" قد استقر بشكل كبير على واجهته المقبلة بعيدًا عن نادي برشلونة الاسباني، واتضح ذلك من خلال متابعة اللاعب لحساب واحد من أكبر الأندية الإنجليزية خلال الأيام الماضية في خطوة اعتبرها البعض أنها تمهيدية للإنضمام لهذا النادي في الفترة المقبلة.





وذكرت تقارير صحفية أن "هالاند" اقترب من الانتقال لصفوف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، حيث قام اللاعب مؤخرا بمتابعة حساب النادي الإنجليزي علي تويتر، كما أنه يتابع حساب نجم اليونايتد ماركوس راشفورد ايضًا، وكلها مؤشرات تؤكد أن اللاعب اختار الدفاع عن ألوان الشياطين الحمراء في الموسم المقبل.





وتبقي متابعة "هالاند" لحساب مانشستر يونايتد وماركوس راشفور مجرد مؤشرات حول امكانية انتقاله لصفوف مانشستر يونايتد، وليس أمرًا رسميًا بخصوص الواجهة القادمة للاعب النرويجي.





ويحظي إيرلينج هالاند صاحب الـ 19 عامًا باهتمام العديد من الأندية الأوروبية أبرزها برشلونة، وريال مدريد، ويوفنتوس، ومانشستر سيتي، وبايرن ميونيخ الألماني، خاصة وأن اللاعب يمتلك قدرات هجومية وتهديفية رائعة، ويعتبر إضافة قوية لهجوم أي فريق.





ويضع نادي سالزبورج عقبة صعبة أمام أي نادي يرغب في ضم "هالاند"، حيث يشترط الحصول على 100 مليون يورو للموافقة على رحيل اللاعب، علما أن اللاعب سجل 26 هدفا في 18 مباراة خاضها مع سالزبورج في الموسم الحالي



