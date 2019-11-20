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بالأرقام.. هل استحق بوتشيتينو الإقالة من تدريب توتنهام

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 06:43 ص
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بوتشيتينو
بوتشيتينو
حسام مجدي
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أعلن نادي توتنهام الإنجليزي أمس الثلاثاء 19 نوفمبر رسميا إقالة الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب الفريق من مهمة تدريب الفريق بشكل نهائي.

سبب إقالة بوتشيتينو من تدريب توتنهام
وأكد نادي توتنهام أنه تم إقالة بوتشيتينو من مهمة تدريب الفريق بسبب سوء أداء ونتائج الفريق خلال الفترة الماضية ومركز الفريق السئ في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

انتهاء علاقة خمس أعوام بين بوتشيتينو وتوتنهام

وانتهت علاقة استمرت لحوالي خمس أعوام كاملة بين بوتشيتينو و نادي توتنهام منذ أن أتى لتدريب الفريق في عام 2014 قادما من نادي ساوثامبتون الإنجليزي.

المباريات التي خاضها بوتشيتينو مع نادي توتنهام
وخاض ماوريسيو بوتشيتينو 293 مباراة مع نادي توتنهام خلال فترة توليه مهمة تدريب الفريق وفاز في 160 مباراة وتعادل في 60 مباراة بينما خسر 73 مباراة أخرى.

وقد سجل نادي توتنهام 559 هدف طوال 293 مباراة مع بوتشيتينو طوال مسيرته مع النادي بينما استقبلت شباكهم 322 هدف آخرين.

بوتشيتينو بصنع التاريخ مع نادي توتنهام

وحقق بوتشيتينو إنجازات تاريخية عديدة مع نادي توتنهام خلال فترة توليه مهمة تدريب النادي حيث نجح في إنهاء بطولة الدوري مع الفريق في المراكز الأربعة الأولى في 4 مواسم من أصل 5 ويعتبر إنجاز لم يتحقق للفريق إلا مرتين فقط طوال تاريخه بل وهو من أدخل مصطبح "التوب 6" في الدوري الإنجليزي.

كما تمكن بوتشتينيو من الوصول إلى الدور النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي لأول مرة في تاريخي النادي وخسر البطولة على يد نظيره نادي ليفربول بهدفين نظيفين.

أرقام سلبية سرعت إقالة بوتشيتينو
وحقق بوتشيتينو أرقام سلبية مع نادي توتنهام في الفترة الأخيرة حيث حقق الفريق 14 نقطة فقط من أول 12 جولة في بطولة الدوري الإنجليزي ويعتبر أضعف رقم للفريق في البطولة منذ موسم 2008-2009.

الوجهه الأقرب لبوتشيتينو الفترة القادمة
وأشارت العديد من التقارير الصحفية الإنجليزية أن ماوريسيو بوتشيتينو من المرشحين بقوة لتولي مهمة تدريب نادي بايرن ميونخ الألماني.

موعد مباراة نادي توتنهام القادمة
ويستعد نادي توتنهام لمواجهة نظيره نادي وست هام يونايتد الإنجليزي يوم السبت القادم 23 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ترتيب نادي توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز
ويتواجد نادي توتنهام في المركز الرابع عشر من جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 14 نقطة من أصل 12 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.
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