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برشلونة يخطط لإعارة نجمه إلى آياكس الهولندي

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 06:43 ص
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برشلونة
برشلونة
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الهولندي باتريك كلويفرت مدير الناشئين بنادي برشلونة اقترح على إدارة النادي الكتالوني رحيل أحد نجوم الفريق الصاعدين من فريق الرديف الشاب وهو ريكي بويج على سبيل الإعارة من أجل المنافسة بمستوى مرتفع ومختلف من أجل أن يعود مجدداً للعب بقميص البلوجرانا.

وقال كلويفرت مسئول أكاديمية لا ماسيا في تصريحات لصحيفة سبورت الإسبانية:"إذا نظرت لنجوم خط الوسط في برشلونة مثل فرينكي وأرتورو إلخ، إذن أين ستضع ريكي؟ مع كل الاحترام لكن هذا أمر صعب، من الأفضل لريكي الرحيل كإعارة للمنافسة بشكل مختلف وأن يكون قادراً على العودة".

واختتم كلويفرت تصريحاته قائلاً:"آياكس أمستردام سيكون وجهة جيدة لريكي، أنا أؤيد فكرة انتقال لاعبين لآياكس".

وأشادت وسائل الإعلام الإسبانية في يوليو الماضي بالشاب ريكي بويج نجم وسط برشلونة الإسباني وأكدت أنه سيكون أندريس إنييستا الجديد وذلك بسبب المستويات الرائعة التي قدمها في المباريات القليلة التي يشارك فيها.

وشارك ريكي في العديد من مباريات برشلونة الودية في الموسم الماضي وكذلك بعض مباريات الكأس وقدم مستويات ممتازة.

ويمتلك ريكي إمكانيات رائعة في وسط الملعب والتمرير بين الخطوط والتحرك خلف مركزي الظهير بالإضافة إلى تمريراته الرائعة الطويلة للمهاجمين.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن وسط ملعب برشلونة الآن لا يمتلك لاعب الذي يمكنه من صنع الفارق في الشق الهجومي خاصة في ظل تواجد بوسكيتس ودي يونج والثنائي في أدوارهم دفاعية.

وتجاهل إيريك أبيدال السكرتير الفني بنادي برشلونة الإسباني مطلع الشهر الحالي كافة التقارير التي أكدت على إمكانية رحيل ريكي بويج جوهرة عن النادي الكتالوني في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكشفت العديد من التقارير عم غضب ريكي بويج بسبب تجاهل إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة له وعدم استدعائه للفريق الأول على الرغم من تألقه بمباريات الفريق الثاني ولهذا السبب طلب الرحيل.
وقال أبيدال في تصريحات صحفية:"تحدثنا معه لطمأنته وطلبنا منه الصبر".
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