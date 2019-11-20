بكلمات رومانسية.. ياسمين رئيس تغازل زوجها (صورة)



عبرت الفنانة الشابة ياسمين رئيس، عن حبها لزوجها المخرج هادي الباجوري بكلمات رومانسية عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر.



ونشرت ياسمين صورة تجمعها بزوجها وأرفقت معها تعليقًا قالت خلاله: "‏زوجي وأخي وصديقي ‎هادي الباجوري أنت كل شيء اليوم العالمي للرجل".



وحاز المنشور علي أعجاب وتفاعل كبير من قبل متابعيها الذين تمنوا لهما السعاده والهناء.



وفي سياق آخر قد تعرضت ياسمين رئيس مؤخرا لشائعة انفصالها وقد اثارت هذه الشائعة غضبها كثيرا الأمر الذي جعلها تكتب تغريده عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" لتنفي هذا الخبر قائلة: "‏من امبارح وكل أهلي وصحابي بيكلموني عشان خبر طلاقي اللي انا نفسي معرفوش ياريت الإخوه الصحفيين الأعزاء يراعوا بس ان الواحد عنده ناس وأهل الأخبار الكاذبة دي بتأثر عليهم . شكراً."



وتنتظر ياسمين حاليا عرض فيلمها الجديد "لص بغداد"، وتجسد فى الفيلم شخصية فتاة من أسرة بسيطة، تعمل فى مكتبة وتتورط في العديد من المشاكل بسبب محمد إمام، ومن المقرر عرضه خلال الفترة القادمة.



ويضم الفيلم مجموعة من كبار النجوم، وهم: محمد إمام،أمينة خليل،فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، صلاح عبد الله، محمد عبد الرحمن توتة، أحمد رزق، ومن تأليف تامر إبراهيم.







