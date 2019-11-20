شاهد.. أحدث ظهور لرامي جمال مع إيمي سالم (صورة)



شاركت الفنانه الشابه إيمي سالم متابعيها صوره لها برفقه المطرب رامي جمال عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت إيمي بجانب المطرب رامي جمال وعلقت علي الصوره بكلمات داعمه له بعد أزمته الاخيرة قائلة له: "مبسوطة قوي اني شفتك النهاردة ومبسوطة بيك ومستنيه البوم يكسر الدنيا ان شاء الله، ربنا يكتب لك النجاح إنت وكل القلوب الحلوة اللي زيك وانجز يا رامي عايزاك تمتعنا بأغنانيك الجديدة".



مرض رامي جمال

وكان المطرب رامي جمال أعلن منذ أيام عن إصابته بمرض البهاق، الذي يعمل يوم بعد يوم على إظهار بقع في الجسد بلون مختلف، وقال خلال منشور لها عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أنه يفكر حاليًا في الاعتزال لأن الجمهور من المتوقع أنه يخشى المعاملة معه وذلك بسبب خوفهم من العدوى، لكن الجمهور وعدد كبير من نجوم الفن والغناء في الوطن العربي طلب منه التراجع في قرار الاعتزال والاستمرار في تقديم أعماله الفنية المتميزة.



وقد ردً الفنان رامي جمال على كافة الجمهور والفنانين الذين ساندوه خلال أزمته الأخيرة بمرض البهاق قائلا :"الحمد لله اولا واخيرا انا عاوز اقول كلام كتير عن اللى شوفته منكم كلمة شكرا كلمة قليلة على مشاعركم وعلى رقي كلامكم وعلى الوقت اللى ضيعتوه عشان تحسنوا الصوىة المظلمة اللى كانت فى عينى".



واكمل "جمال" حديثه قائلًا: "انا بقيت شايف الابتلاء ده هدية من ربنا عشان اشوف الحب ده والله دموعى مبتقفش وانا بشوف كلامكن اوعو تبخلوا بالحب على اى حد بدعم نفسى زى اللى دعمتونى بيه احساس الحب بينور الدنيا بيرجع الروح والامل اللى انتوا عملتوه ميتقدىش".



ووجه المطرب رامي جمال حديثه إلى أصدقائه في الوسط الفني، :"عايز اشكر زملائى الفنانين على كل كلمة حلوة وكل دعم شفته هى دى الروح اللى نفسى تفضل موجودة مش بس بعد المرض ولا الوفاة الكلام الحلو قولوه على طول ليا ولغبرى بيفرق جدا الحب بيغير الضلمة لنور".





