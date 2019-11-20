والد طفل الجنوب سوداني ضحية التنمر: المصريين أخوة.. ولم أتوقع تعاطفهم (فيديو)

قال أنجلو مانوث، والد الطفل "جون"، الطالب الجنوب سوداني، الذي تعرض للتنمر، إنه يعتبر مصر بلده، والمصريين بمثابة أخوة، مشددًا على أنه لم يتوقع تعاطف المصريين مع الواقعة.





وشدد "مانوث"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة "MBC مصر"، الفضائية، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، على أن ما حدث مع نجله من قبل مجموعة من الشباب لا يعبر عن تعامل المصريين معهم.





ولفت والد الطفل الذي تعرض للتنمر، إلى أن ابنه أدلى بتفاصيل الواقعة التي وقعت معه، مشددًا على أنه لم يفهم الأمر على أنه "هزار" كما زعم الشباب الذين فعلوا ذلك.





الجدير بالذكر أن مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع، يوثق تنمر شخصين من طالب جنوب سوداني يعيش في مصر، وقامت الأجهزة الأمنية بالتحري عن الفيديو، وضبط المتهمين وإحالتهم للنيابة.



