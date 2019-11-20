بعد رحيله.. بالأرقام ماذا قدم بوتشيتينو مع توتنهام خلال 5 مواسم ؟

أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي عن رحيل المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب الفريق وذلك قبل استئناف المنافسات المحلية والأوروبية بعد انتهاء التوقف الدولي الحالي للمنتخبات في شهر نوفمبر الحالي.





مسيرة ماوريسيو بوتشيتينو مع توتنهام هوتسبير :-





وكان مسئولو السبيرز قد نجحوا في التعاقد مع ماوريسيو بوتشيتينو خلال شهر مايو 2014 من ناديه السابق فريق ساوثهامبتون أيضاً في البريميرليج.





وبدأ المدرب الأرجنتيني مسيرته التدريبية بقيادة فريق إسبانيول الإسباني خلال الفترة ما بين 2009 إلى عام 2012، ولم يستمر بوتشيتينو مع ساوثهامبتون سوا موسمين فقط مع الفريق.





أرقام بوتشيتينو مع الفريق اللندني في جميع البطولات :-





وخاض ماوريسيو بوتشيتينو مع فريق توتنهام هوتسبير 293 مباراة، حيث حقق الفريق اللندني في 160 مواجهة بينما تعادل الفريق خلال 60 لقاء، وتعرض الفريق للهزيمة خلال 73 مواجهة، وسجل لاعبو فريق السبيرز تحت قيادته 559 هدف، وتلقت شباك توتنهام 322 هدفا خلال 5 سنوات.





توتنهام يحدد خليفة بوتشيتينو مع الفريق :-





وأشارت بعض التقارير الصحفية الإنجليزية إلى أن مسئولي فريق توتنهام هوتسبير سوف يعلنون عن اسم المدرب القادم بعد ساعات قليلة من رحيل المدرب الأرجنتيني، ويعد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو هو المرشح الاقوى لخلافة بوتشيتينو في الفترة المقبلة مع السبيرز.





وحسب صحيفة ‏Independent، إن توتنهام على وشك دفع رقم قياسي لبوتشيتينو و طاقمه التدريبي اكبر حتى من الـ 19.6 مليون الذي دفعها فريق مانشستر يونايتد لجوزيه مورينيو.





نجم توتنهام يودع ماوريسيو بوتشيتينو :-





وقام ‏ديلي آلي لاعب فريق توتنهام بتوديع مدربه السابق قائلا : "لا أستطيع أن أشكر هذا الرجل بما فيه الكفاية، ولقد علمني الكثير، وأنا مُمتن جدًا لكل ما فعله من أجلي، حظاً سعيدًا، وآمل أن أراك مرةً أخرى يا صديقي".





انجازات بوتشيتينو مع توتنهام خلال 5 مواسم :-





وكان ماوريسيو بوتشيتينو قد نجح في تحقيق إنجازات كبيرة مع توتنهام بالوصول إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، ولكنه خسر اللقب في المباراة النهائية بنتيجة هدفين مقابل لا شيء من فريق ليفربول في المباراة التي أقيمت على ملعب الواندا ميتروبوليتانو في مدريد.



