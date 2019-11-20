Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد رحيله.. بالأرقام ماذا قدم بوتشيتينو مع توتنهام خلال 5 مواسم ؟

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 05:53 ص
Advertisements
بوتشينيو
بوتشينيو
أحمد عصام
Advertisements
أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي عن رحيل المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب الفريق وذلك قبل استئناف المنافسات المحلية والأوروبية بعد انتهاء التوقف الدولي الحالي للمنتخبات في شهر نوفمبر الحالي.

مسيرة ماوريسيو بوتشيتينو مع توتنهام هوتسبير :-

وكان مسئولو السبيرز قد نجحوا في التعاقد مع ماوريسيو بوتشيتينو خلال شهر مايو 2014 من ناديه السابق فريق ساوثهامبتون أيضاً في البريميرليج.

وبدأ المدرب الأرجنتيني مسيرته التدريبية بقيادة فريق إسبانيول الإسباني خلال الفترة ما بين 2009 إلى عام 2012، ولم يستمر بوتشيتينو مع ساوثهامبتون سوا موسمين فقط مع الفريق.

أرقام بوتشيتينو مع الفريق اللندني في جميع البطولات :-

وخاض ماوريسيو بوتشيتينو مع فريق توتنهام هوتسبير 293 مباراة، حيث حقق الفريق اللندني في 160 مواجهة بينما تعادل الفريق خلال 60 لقاء، وتعرض الفريق للهزيمة خلال 73 مواجهة، وسجل لاعبو فريق السبيرز تحت قيادته 559 هدف، وتلقت شباك توتنهام 322 هدفا خلال 5 سنوات.

توتنهام يحدد خليفة بوتشيتينو مع الفريق :-

وأشارت بعض التقارير الصحفية الإنجليزية إلى أن مسئولي فريق توتنهام هوتسبير سوف يعلنون عن اسم المدرب القادم بعد ساعات قليلة من رحيل المدرب الأرجنتيني، ويعد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو هو المرشح الاقوى لخلافة بوتشيتينو في الفترة المقبلة مع السبيرز.

وحسب صحيفة ‏Independent، إن توتنهام على وشك دفع رقم قياسي لبوتشيتينو و طاقمه التدريبي اكبر حتى من الـ 19.6 مليون الذي دفعها فريق مانشستر يونايتد لجوزيه مورينيو.

نجم توتنهام يودع ماوريسيو بوتشيتينو :-

وقام ‏ديلي آلي لاعب فريق توتنهام بتوديع مدربه السابق قائلا : "لا أستطيع أن أشكر هذا الرجل بما فيه الكفاية، ولقد علمني الكثير، وأنا مُمتن جدًا لكل ما فعله من أجلي، حظاً سعيدًا، وآمل أن أراك مرةً أخرى يا صديقي".

انجازات بوتشيتينو مع توتنهام خلال 5 مواسم :-

وكان ماوريسيو بوتشيتينو قد نجح في تحقيق إنجازات كبيرة مع توتنهام بالوصول إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، ولكنه خسر اللقب في المباراة النهائية بنتيجة هدفين مقابل لا شيء من فريق ليفربول في المباراة التي أقيمت على ملعب الواندا ميتروبوليتانو في مدريد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نادي توتنهام هوتسبير نادي توتنهام موعد اولمبياد طوكيو مبرايات اليوم كرة القدم العالمية كرة القدم العالمية اليوم بوتشينيو المنتخب الأولمبي

أخبار تهمك

«كورة ستار ON TIME» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط مصر مباشر beIN SPORT يوتيوب

منذ حوالي 11 ساعة

نتيجة مباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - الخطيب يصدم الجماهير المصرية واحتمالية ابتعاده عن الساحة الرياضية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 17 ساعة

موعد مباراة مصر وساحل العاج في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

منذ حوالي 11 ساعة

يلا شوت TIME SPORT مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش مصر رابط EGYPT NOW

منذ حوالي 11 ساعة

يلا Time Sports مشاهدة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر تايم سبورت YouTube يلا شوت رابط ماتش مصر اليون بدون تقطيع مجانًا

منذ حوالي 11 ساعة

يلا شوت لايف HD بث مباشر | مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا تحت 23 عامًا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. إصابة نجم الأهلي ونقله للمستشفي

منذ حوالي 11 ساعة

«يلا شووت» NOW EGYPT مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط مصر LIVE

منذ حوالي 15 ساعة

موعد مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام والقنوات الناقلة ’’مصر ضد كوت ديفوار’’

منذ حوالي 9 ساعات

تردد قناة ’’تايم سبورت’’ الجديد الناقلة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم.. بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا

منذ حوالي 13 ساعة

نتيجة وملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا Egypt vs South africa

منذ حوالي 11 ساعة

ملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

منذ حوالي 12 ساعة

«يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر KORA LIVE كورة جول YALLAKORA رابط ماتش مصر TIME SPORT يوتيوب

منذ حوالي 9 ساعات

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY تايم سبورت رابط ماتش مصر مباشر NOW

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

مدرب توتنهام يلمح لإمكانية رحيله لهذا السبب

بوتشيتينو يزف بشري سارة لجماهير توتنهام

فلورنتينو بيريز يحدد مدرب ريال مدريد القادم

توتنهام يحدد بديل بوتشيتينو حال رحيله

احذر يا كلوب.. 4 لاعبين يمثلون القوة الضاربة للسبيرز في نهائي الأبطال

عاجل.. تشكيل توتنهام الرسمي أمام ليفربول (بث مباشرالآن)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:21 م

نتيجة مباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

01:48 م

ملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

06:36 م

«يلا شووت» NOW EGYPT مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط مصر LIVE

03:59 م

موعد مباراة مصر وساحل العاج في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

07:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status