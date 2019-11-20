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أسبانيا تعيّن لويس إنريكي مديراً قبل يورو 2020 بعد غياب 8 أشهر

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 05:49 ص
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لويس إنريكي
لويس إنريكي
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أعلن الاتحاد الإسباني ؤسمياً عن عودة لويس إنريكي مديراً فنياً لمنتخب المتادور بعد غياب دام ثمانية أشهر.

تولى إنريك المسؤولية عن لا روجا للمرة الأولى في يوليو من العام الماضي ، لكنه تنحى لأسباب شخصية في مارس قبل استقالته في يونيو لرعاية ابنته زانيتا البالغة من العمر تسع سنوات ، والتي توفيت بسبب سرطان العظام في نهاية أغسطس.

الإتحاد الإسباني يعيّن لويس إنريكي مديراً قبل يورو 2020

أصر لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم في ذلك الوقت على أن "أبواب الاتحاد والمنتخب الوطني ستظل مفتوحة أمامه".


وفي مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء ، قال روبياليس: "اليوم يمكننا أن نؤكد أن لويس إنريك سيعود إلى منصبه".

وتولى روبرت مورينو مساعد إنريكي المسؤولية في غيابه وأشرف على مسيرة أسبانيا إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020.

احتفظ رومانيا برصيد 5-0 مساء يوم الاثنين بسجله الذي لم يهزم ، حيث تضم سبعة انتصارات وتعادلين من تسع مباريات.

بينما يصرّ بأدب دائمًا على أنه سيتنحى في حال اختار إنريك العودة ، إلا أن مورينو كان غير سعيد بالطريقة التي تمت بها معالجة رحيله ورفض التحدث إلى وسائل الإعلام بعد المباراة.

روبياليس ، مع ذلك ، يدعي أنه كان قرار مورينو بعدم اتخاذ خطوة إلى الوراء والعمل مرة أخرى كمساعد.

وأضاف روباليز "أخبرنا روبرت مورينو أنه لا يريد الاستمرار بمجرد أن علمنا أننا نقيم عودة إنريك".

وتابع: "نحن سعداء جدًا بعمل روبرت ، لكن قائد هذا المشروع هو لويس إنريك. لقد قلناه دائمًا.

وأكمل: "حتى يوم الاثنين تلقينا رسالة من روبرت تخبرنا أنه يريد الموافقة على رحيله. كنا نرغب في فعل ذلك بطريقة مختلفة ، لكن ذلك لم يكن خطأنا".

وعلى الرغم من أن لاعبي أسبانيا يدركون بشكل طبيعي أساليب إنريكي منذ فترة وجوده السابقة في الفريق ، إلا أن عودته تمثل خامس فترة تعاونية إدارية مختلفة خلال الـ 17 شهرًا الماضية.

ويعد لويس إنريكي ، الذي فاز بثمانية من أصل 10 مباريات خلال فترة ولايته وأكد روبياليس أن "لويس إنريكي سيواصل كأس العالم في قطر2022".
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