مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم الأربعاء 20 / 11 / 2019 بث مباشر

تقام بعض المباريات اليوم الأربعاء الموافق 20 / 11 / 2019، ويأتي أبرزها مواجهات الدوري المصري للدرجة الثانية "الممتاز ب"، نظرًا لفترة التوقف الدولي والمقرر نهاية في الأسبوع الجاري، لذلك نعرض لكم مواعيد مباريات اليوم لمشاهدتها فور إنطلاقها.





ويعرض لكم “الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في السطور التالية:





مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الممتاز ب"





مالية كفر الزيات x الرجاء، تقام المباراة في تمام الثانية والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثالثة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات.





الأوليمبي x أبو قير للأسمدة، تقام المباراة في تمام الثانية والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثالثة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات.





بيلا x بلدية المحلة، تقام المباراة في تمام الثانية والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثالثة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات.





غزل المحلة x فاركو، تقام المباراة في تمام الثانية والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثالثة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات.





الحمام x العاب دمنهور، تقام المباراة في تمام الثانية والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثالثة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات.





دكرنس x المنصورة، تقام المباراة في تمام الثانية والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثالثة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات.



