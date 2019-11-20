مصطفي محمد يرد على نقد مهاجم الأهلي الأسبق: هذا رأيه

علق مصطفي محمد مهاجم المنتخب الوطني الأولمبي على تصريحات أحمد بلال نجم النادي الأهلي والمنتخب المصري الأسبق، التي قام وهاجمه خلالها، حيث أكد بلال أن مهاجم الزمالك لايمتلك شخصية مهاجم المنتخب الوطني المصري.





وقال مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر الأوليمبي في تصريجات تلفزيونية، إن اللاعب يحتاج إلى وقت للتطوير من إمكانياته حتى يكون مؤهلًا ليصبح مهاجم منتخب مصر الأول”.





وتابع محمد حديثه عبر فضائية “صدى البلد”: “سمعت تصريحات الكابتن أحمد بلال بكل تأكيد، هذه أراء وأنا أحترم كل الأراء”.





وأكمل مهاجم الزمالك: “الناس كلها كلامها على راسي أستمع لجميع الأراء وأسعى للاستفادة من خبرات الكبار، وكل النقد في النهاية يهمني سواء هو أو الاشادة”.





وتطرق محمد للرد على الأخبار التي تحوم حول تركه لنادي الزمالك والإحتراف في يناير المقبل: “راضي بكل ما سوف يحدث، إذا خرجت للاحتراف سيكون خيرًا، وإن لم يشأ الله سيكون خيرًا أيضًا”.





وإختتم مهاجم منتخب مصر الأوليمبي : “لن أخرج إلا عن طريق الزمالك فهو بيتي الأول والأخير في مصر”.



