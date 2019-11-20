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وكيل مجلس النواب يكشف موعد التعديل الوزاري المرتقب

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 05:41 ص
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كشف سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، عن موعد إجراء التعديل الوزاري المرتقب، لافتا إلى أن بعض الوزراء أخفقوا في تأدية دورهم، وليس لديهم ما يستطيعون تقديمه خلال الفترة المقبلة.

وتوقع "وهدان"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة "MBC مصر"، الفضائية، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، أن التعديل الوزاري قد يتم قبل يوم 8 ديسمبر المقبل.

وطالب وكيل مجلس النواب، أن يكون التعديل الوزاري المرتقب موسعا، مشيرا إلى أن الدولة الحالية لمجلس النواب سوف تنتهي رسميا في 9 يناير 2021، وفقا للدستور.

الجدير بالذكر أن أنباء ترددت بقوة بشأن إجراء تعديل وزاري خلال الفترة المقبلة نتيجة ضعف الأداء لبعض الوزراء.
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الكلمات المفتاحية

مجلس النواب سليمان وهدان تغير وزاري اخبار

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