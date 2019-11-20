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جوزيه مورينيو الأقرب لخلافة بوتشيتينو في توتنهام

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 05:38 ص
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مورينو
مورينو
مصطفى صابر
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أفادت تقارير أن جوزيه مورينيو الأقرب لخلافة بوتشيتينو في توتنهام هوتسبر بعد انفصاله عن الفريق الللندني.

أعلن سبيرز بعد بداية سيئة لموسمه في الدوري الإنجليزي الممتاز ، يوم الثلاثاء أنه اختار إزالة بوشتينو من منصبه في المخبأ

تم تثبيت مورينيو كأفضل صانعي الانجازات بعد فترة وجيزة من التطوير ، ليحل محل الأرجنتيني ، ويبدو الآن أن البرتغاليين هم أحد المرشحين البارزين.


مورينيو الأقرب لخلافة بوتشيتينو في توتنهام 

وفقًا لموقع "بي بي سي سبورت" ، يعتبر مورينيو "منافسًا قويًا" ، حيث تم بالفعل إجراء محادثات بين الطرفين.

كان المدرب البالغ من العمر 56 عامًا ، والذي سبق له إدارة نادي تشيلسي في لندن ، قد توقف عن العمل منذ إقالته من منصبه كرئيس لفريق مانشستر يونايتد في ديسمبر 2018.

يقع مورينهو أيضًا في عاصمة إنجلترا ، وهو أمر لن يؤدي إلا إلى زيادة المضاربات بشأن موعد محتمل.

توتنهام يعلن رحيل ماوريسيو بوتشيتينو

وقد أعلن سابقاً نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي عن إقالة مدرب الفريق الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو من منصبه بعد النتائج السلبية التي يحققها الفريق هذا الموسم تحت قيادته والهزائم المتتالية للمدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ترتيب توتنهام  هوتسبير في جدول الدوري الإنجليزي 

ويحتل فريق توتنهام هوتسبير المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز هذا الموسم برصبد 14 نقطة، حيث سيلتقي الفريق ضد فريق وست هام يونايتد يوم السبت المقبل في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من البريميرليج.
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نادي توتنهام هوتسبير نادي توتنهام مورينيو الدوري الانجليزي البريميرليج

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