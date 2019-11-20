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إنجي علي تستضيف "مي سليم" في برنامج أسرار النجوم (صورة)

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 06:26 ص
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بوابة الفجر
ريهام كمال
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تحل الفنانة مي سليم، ضيفة في برنامج أسرار النجوم الذي تقدمه المذيعة إنجي علي، يوم الخميس الساعة الثامنة مساءً في راديو نجوم FM.

ونشرت إنجي علي، صورة تجمعها بالفنانة مي سليم، لتعلن عن خبر إستضافة الآخيرة معها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعلقت "إنجي" على الصورة التي قامت بنشرها قائلة: "يوم الخميس مع الجميله الشقيه مي سليم وحلقه خاصه من اسرار النجوم علي الهوا ان شاء الله".

ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من الجمهور المتابع للمذيعة إنجي علي، وتلقت العديد من التعليقات منتظرين حلقة الفنانة مي سليم، ومنها: "حلوة وطيبة بحبها اوى ربنا يسعدها".

وتتحدث الفنانة مي سليم، خلال الحلقة عن دورها في مسلسل حواديت الشانزليزيه الذي يعرض حاليًا على قنوات On E الفضائية، وبعض الأ عمال الآخرى التي شاركت فيها.

ومن الجدير بالذكر أن الفنانة مي سليم، لها العديد من النجاحات الفنية سواء غنائية أو تمثيلية شاركت في تسعة أفلام ومنها الديلر، عش البلبل، زنقة الستات، المعدية، ومن أعمالها التليفزيونية فرق توقيت مع الفنان تامر حسني، كيد الحموات مع الفنانات ماجدة زكي، وهالة صدقي، انتصار، إختيار إجباري مع خالد سليم، أحمد زاهر، كريم فهمي، عوالم خفية مع الزعيم عادل إمام، مع الفنانة روبي بدون ذكر أسماء، جبل الحلال مع الساحر محمود عبد العزيز، خلف مع نور الشريف.

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