قبل ساعات قليلة من بدء عرضه.. 9 معلومات عن شخصية عثمان بن أرطغرل في مسلسل "المؤسس عثمان"





مع ترقب ملايين المشاهدين اليوم عرض مسلسل "المؤسس عثمان" والذي حاز الجزء الأول منه بعنوان "أرطغرل" نجاحًا ضخمًا، يتسائل الكثيرون عن الشخصية التي يقوم عليها المسلسل في حلقاته الجديدة.





المسلسل يركز الضوء على سيرة عثمان بن أرطغرل بن سليمان شاه القايوي الغزي مؤسس السلالة العثمانية، فوالده أرطغرل بن سليمان شاه ووالدته حليمة خاتون، تم تجسيد شخصيته بالمسلسل التركي "المؤسس عثمان" الذي يترقب الجميع عرض أولى حلقاته اليوم.





ويستعرض "الفجر الفني" بعض المعلومات عنه.





1 - ولد عثمان سنة 656 هجريا.

2 - لقب عثمان بعدة ألقاب منها: بك، أبو الملوك، قره، غازي. 3 - تزوج عثمان من مال خاتون. 4- عثمان لديه ولدين هما: علاء الدين، أورخان غازي. 5- عثمان ينتمي إلى الدين الإسلامي. 6- تولى عثمان شئون الإمارة وزعامة العشيرة بعد وفاة والده. 7- قام عثمان بمهاجمة الثغور البيزنطية بإسم السلطان السلجوقي في عام1295م. 8- تولى عثمان زعامة عشيرة قايى التركية وأمير حدود لسلطنة سلاجقة الروم. 9- توفي عثمان بالخانية القاييوية في عام 1326م. 10-دفن عثمان بالبورصة بتركيا.



