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إنجي علي تهنئ هند صبري في عيد ميلادها (صورة)

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 05:46 ص
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بوابة الفجر
ريهام كمال
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هنأت المذيعة إنجي علي، الفنانة التونسية هند صبري، بمناسبة عيد ميلادها الذي تحتفل به اليوم.

ونشرت إنجي علي، صورة للفنانة هند صبري، وقدمت لها التهنئة في عيد ميلادها، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

تعليق إنجي علي
وعلقت "إنجي" على الصورة التي قامت بنشرها لهند صبري، قائلة: " عيد ميلاد سعيد هند صبري".

تفاعل الجمهور
ونالت الصورة إعجاب الجمهور المتابع للمذيعة إنجي علي، وتفاعلهم معها.

هند صبري في عيد ميلادها
جدير بالذكر تحتفل اليوم الفنانة هند صبري، بعيد ميلادها الـ"40" وسط نجاحات كبيرة منذ بدايتها واستطاعت أن تخطف حب الجمهور المصري والعربي، حتى أعتبرها المصريين بأنها مصرية لحديثها دائمًا عن حبها الشديد لمصر.

عايزة اتجوز
هند صبري، ممثلة تونسية اشتهرت في مصر ولها العديد من الأعمال الفنية الناجحة ولعل منها دور "علا" في مسلسل عايزة أتجوز.

بداية نشاطها الفني
بدأت هند صبري، نشاطها الفني عام 1994 في فيلم "صمت القصور" بشخصية "علياء"، ولفتت نظر المخرجة إيناس الدغيدي، لتشارك في فيلم "مذكرات مراهقة" عام 2001، وبهذا الدور حققت شهرة واسعة في الوطن العربي لتتوالى أعمالها الفنية الناجحة حتى أصبحت من أهم النجمات في السينما المصرية.

وفي عام 2019 اختيرت عضوة للجنة تحكيم مهرجان البندقية السينمائي العالمي في دورته الـ 76، لتكون أول سيدة عربية تنضم للجنة، وهو أقدم مهرجان سيمائي في العالم ويقام في إيطاليا.



إنجي علي تهنئ هند صبري في عيد ميلادها (صورة)
إنجي علي تهنئ هند صبري في عيد ميلادها (صورة)
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الكلمات المفتاحية

هند صبري انجي علي الفجر الفني

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