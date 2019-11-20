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مع ترقب عرض أولى حلقات "المؤسس عثمان".. 10 معلومات لا تعرفها عن بوراك أوزجيفيت

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 05:25 ص
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بوابة الفجر
روان هيثم محمد
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مع عرض أولى حلقات مسلسل "المؤسس عثمان" للنجم بوراك أوزجيفيت، اليوم يترقب ملايين المشاهدين عرض المسلسل اذي يعد بمثابة الجزء الثاني من المسلسل الشهير "أرطغرل".

"بوراك أوزجيفيت" ولد بأسطنبول عمل كعارضًا للأزياء بتركيا، في بدايته ثم أسندت إليه العديد من الأدوار في السينما والتلفزيون.

ويستعرض "الفجر الفني" بعض المعلومات عنه..

1- ولد بوراك في 24 ديسمبر عام 1984م.

2- يبلغ من العمر 34 عامًا. 

3- تخرج من كلية الفنون الجميلة، بقسم التصوير في جامعة مرمرة.

4- بدأ بوراك مسيرته الفنية بمسلسل "الحب المستحيل" الذي منحه شهرة وحب في العالم العربي.

5- لقب بوراك بأفضل عارض أزياء لعام 2003م.

6- شارك بوراك في العديد من المسلسلات منها الحب المستحيل، أسرار صغيرة، الخيانة، الأب يناير، القرن العظيم، طائر النمنمة، أسرار البنات، حريم السرطان، حب أعمى.

7- قدم بعض الأفلام منها العشق يشبهك، أخي، مسلط.

8- تزوج بوراك في 29 يونيو عام 2017م، من الممثلة التركية فخرية أوجن.

9- شارك  مع زوجته بمسلسل طائر النمنمة الذي لاق نجاحا كبيرا في عام2014م.

10- شارك بوراك في عدد من الإعلانات، وحصل على أفضل عارض أزياء بهذا المجال.


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الكلمات المفتاحية

مسلسل فنان تاريخي بوراك المؤسس عثمان

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