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نجم فيورنتينا يقترب من برشلونة في يناير المقبل

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 05:00 ص
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برشلونة
برشلونة
ريهام عبد المحسن
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أفادت تقارير صحفية إيطالية بأن برشلونة بطل الدوري الإسباني الموسم الماضي يسعى لإتمام صفقة من فيورنتينا الإيطالي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكشف موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن برشلونة يراقب الصربي نيكولا ميلينكوفيتش نجم دفاع فيورنتينا البالغ من العمر 22 عاما.

وذكر الموقع الإيطالي أن برشلونة الذي يُعاني على المستوى الدفاعي يرى أن ميلينكوفيتش مناسب تمامًا لتدعيم دفاعه وقد يتم حسم انضمامه في يناير.

وأكد الموقع الإيطالي أن فيورنتينا سيكون منفتحا للاستغناء عن ميلينكوفيتش في الشتاء المقبل من أجل توفير الأموال لتدعيم مراكز أخرى في الفريق.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أنه من غير المحتمل أن يسمح فيورنتينا برحيل ميلينكوفيتش الذي انضم له من صفوف بارتيزان بلجراد مقابل 5 ملايين يورو بثمن بخس.

وأوضح الموقع الإيطالي أن إدارة برشلونة مستعدة لتلبية رغبات فيورنتينا المالية من أجل إتمام الصفقة.
وكشفت شبكة سكاي سبورت العالمية في يوليو الماضي عن محاولات مانشستر يونايتد الإنجليزي مرة أخرى في التعاقد مع المدافع الصربي الشاب نيكولا ميلينكوفيتش نجم فيورنتينا الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وتقدم مانشستر يونايتد الإنجليزي في يناير الماضي بعرض إلى فيورنتينا الإيطالي بلغت قيمته 40 مليون يورو لضم المدافع الصربي الشاب نيكولا ميلينكوفيتش الذي يبلغ من العمر 21 عاماً ولكن الرد كان بالرفض مطالبين بـ50 مليون.

وأشارت الشبكة العالمية إلى أن مانشستر يونايتد قام بمحاولة جديدة لضم الدولي الصربي نيكولا ميلينكوفيتش نجم فيورنتينا الإيطالي، حيث تقدم بعرض جديد للفيولا منذ يومين.

وكشفت الشبكة العالمية أن النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي يبحث عن مدافع قوي لتدعيم الخط الخلفي للفريق قبل بداية الموسم الحالي وأن كلا من نيكولا ميلينكوفيتش وهاري ماجواير من أبرز الأسماء التي يضعها الشياطين الحمر على رأس أولوياته.
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