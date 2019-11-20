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هكذا تفاعل خالد النبوي مع تغريدات المشاهدين المشيدة ببراعة أداءه في 'ممالك النار' (صور)

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 04:54 ص
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بوابة الفجر
روان هيثم محمد
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توالت العديد من التغريدات حول تجسيد الفنان خالد النبوي لدور طومان باي بمسلسل "ممالك النار" عبر موقع تبادل التغريدات "تويتر".
وتفاعل الفنان خالد النبوي مع جمهوره، وأعاد نشر تغريداتهم عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر".

وجاءه تغريدة من أحد متابعيه قائلا: ‏خالد النبوي ممثل كبير وعظيم وتقيل ومتمكن ومن وجه نظري مش اي حد يمثل معاه.

وغرد أخر: ‏"الحلقة الثالثة من ‎ممالك النار تحفه الصراحه بغض النظر عن ميولك السياسيه المسلسل ده نقله كبيره أوي في الدراما العربية".
‎خالد النبوي عااالمي كالعادة".‎

وفي سياق أخر هنأ السيناريست مدحت العدل الفنان خالد النبوي على النجاح العظيم الذي حققه بتجسيده لشخصية طومان باي عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" قائلاً: مبروك يا خالد، يا فنان ياعظيم هشوف وأطلبك نتكلم.

وبادله "خالد" التهنئة قائلاً: تسلم يا صديقي يا كاتب يا عظيم.

يذكر أن مسلسل "ممالك النار" تدور أحداثه حول أخر حقبة من دولة المماليك في العالم العربي، ويهدف العمل إلى كشف العديد من الحقائق حول هذه الحقبة التاريخية المهمة، والتي أثارت الجدل خلال التاريخ العربي.



هكذا تفاعل خالد النبوي مع تغريدات المشاهدين المشيدة ببراعة أداءه في 'ممالك النار' (صور)
هكذا تفاعل خالد النبوي مع تغريدات المشاهدين المشيدة ببراعة أداءه في 'ممالك النار' (صور)
هكذا تفاعل خالد النبوي مع تغريدات المشاهدين المشيدة ببراعة أداءه في 'ممالك النار' (صور)
هكذا تفاعل خالد النبوي مع تغريدات المشاهدين المشيدة ببراعة أداءه في 'ممالك النار' (صور)
هكذا تفاعل خالد النبوي مع تغريدات المشاهدين المشيدة ببراعة أداءه في 'ممالك النار' (صور)
هكذا تفاعل خالد النبوي مع تغريدات المشاهدين المشيدة ببراعة أداءه في 'ممالك النار' (صور)
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الكلمات المفتاحية

ممالك النار فنان خالد النبوي الفجر الفني

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