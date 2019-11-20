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موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار بنهائي أمم إفريقيا للناشئين

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 04:14 ص
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لاعبي منتخب مصر الأولمبي
لاعبي منتخب مصر الأولمبي
علي ماهر حلمي
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يواجه منتخب مصر الأولمبي تحت 23 سنة نظيره منتخب ساحل العاج الأولمبي تحت 23 سنة يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة علي ستاد القاهرة الدولي، في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في مصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو المقبلة عام 2020.

يذكر أن منتخب مصر حقق في الجولة الأولي فوزاً، علي حساب نظيره منتخب مالي بنتيجة هدف مقابل لاشئ سجله اللاعب مصطفي محمد.

فيما نجح منتخب مصر الأولمبي تحت 23 سنة فوزاً قاتلاً، علي حساب نظيره منتخب غانا الأولمبي تحت 23 سنة ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بنتيجة 3 / 2 حيث سجل أهداف منتخب مصر مصطفي محمد في الشوط الأول فيما سجل، رمضان صبحي، وأحمد ياسر ريان ثنائية الشوط الثاني، بينما سجل هدفي منتخب غانا ياو يبواه في الشوط الأول وسامويل أوبينج في الشوط الثاني.

وإختتم الفراعنة دور المجموعات بالفوز علي نظيره منتخب الكاميرون بنتيجة 2 / 1، من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في مصر، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو المقبلة 2020 ليصعد رسمياً لنصف نهائي البطولة كأول المجموعة.

وصعد منتخب مصر الأولمبي الي الدور النهائي بعد الفوز علي حساب نظيره منتخب جنوب أفريقيا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشئ في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الثلاثاء علي ستاد القاهرة الدولي.

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