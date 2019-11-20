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الهلال وأوراوا.. حظر إعلامي على لاعبي الأزرق قبل نهائي الحلم

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 04:06 ص
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الهلال السعودي
الهلال السعودي
محمد الصو
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قرر الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، فرض حظراً إعلاميا على لاعبو الفريق، قبل مواجهة أواروا ريد الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا.

كما حرص لوشيسكو، على توجيه تحذير شديد اللهجة لجميع اللاعبين بعدم التحدث لأي وسيلة إعلامية، حتى موعد المباراة الهامة، والعودة باللقب.

من ناحية أخرى قررت إدارة الزعيم الهلالي توفير شيف خاص بالبعثة في فندق الإقامة، من أجل تجهيز وجبات للاعبين خلال رحلتهم باليابان.

وكانت بعثة فريق الهلال السعودي، وصلت إلى العاصمة اليابانية طوكيو الأحد الماضي، من أجل الدخول في معسكر مغلق، استعدادا لمواجهة أوراوا ريد الياباني، في نهائي دوري أبطال آسيا.

وجاء قرار الجهاز الفني بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني، السفر مبكرا بسبب تغير الساعة البيولوجية للاعبين، وحتى يتم الاعتياد على فرق التوقيت بين السعودية واليابان، ولتهيئة الأجواء أمام لاعبيه.

وحقق الهلال فوزا ثمينا في مباراة الذهاب بهدف نظيف أحرزه البيروفي أندريه كاريلو بعدما استغل تمريرة رائعة من محمد البريك، ليضعها في شباك أوراوا، مانحا فريقه أفضلية في مواجهة الإياب.

ومن المقرر أن يقام لقاء العودة، في تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت القاهرة، والثانية عشر بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة الواحدة بتوقيت أبو ظبي، والساعة التاسعة بتوقيت جرينتش.

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