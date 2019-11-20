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عاجل.. جيش الاحتلال يعلن استهداف مواقع تابعة لإيران والجيش السوري

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 04:00 ص
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أرشيفية
أرشيفية
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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه استهدف في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، مواقع عسكرية لفيلق القدس الإيراني والجيش السوري، كما أفادت قناة الغد الفضائية في خبر عاجل.

وتصدت الدفاعات الجوية السورية، قبل قليل، لهجمات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي، حيث تم تدمير معظم الأهداف قبل الوصول إلى أهدافها.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا)، عن مصدر عسكري، قوله إنه في الساعة الواحدة من فجر الأربعاء، "قام الطيران الحربي الإسرائيلي من اتجاهي الجولان المحتل، و"مرج عيون" اللبنانية باستهداف محيط مدينة دمشق بعدد من الصواريخ".

وأضاف المصدر العسكري السوري: "على الفور تصدت منظومات دفاعنا الجوي للهجوم الكثيف، وتمكنت من اعتراض الصواريخ المعادية وتدمير معظمها قبل الوصول إلى أهدافها".

وتابع: "ما يزال العمل مستمراً لتدقيق الموقف بشكل واضح، وتحديد الأضرار والخسائر التي خلفها العدوان".
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الكلمات المفتاحية

سوريا ايران اسرائيل وسوريا اسرائيل

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