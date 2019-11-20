صفقة تبادلية قوية بين يوفنتوس ومانشستر يونايتد

يتوقع حدوث صفقة تبادلية ضخمه بين نادي يوفنتوس الإيطالي ونادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.





يوفنتوس يستهدف ضم بوجبا





وأكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن نادي يوفنتوس يرغب في التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط نادي مانشستر يونايتد خلال فترة انتقالات يناير القادمة.





يوفنتوس يغري مانشستر يونايتد للتخلي عن بوجبا





وكشفت الصحيفة أن نادي يوفنتوس ينوي إجراء صفقة تبادلية مع نادي مانشستر يونايتد، تقصي بحصول الفريق الإنجليزي على الكرواتي ماريو ماندزوكيتش، مهاجم اليوفي مقابل حصول الفريق الإيطالي على بوجبا.





وأشارت الصحيفة إلى أن نادي يوفنتوس ينوي استغلال حاجة مانشستر يونايتد لتدعيم مركز هجوم الفريق بإعطائهم ماندزوكيتش مقابل الحصول على بوجبا.





اجتماع بين يوفنتوس ومانشستر يونايتد





كما ذكرت الصحيفة أنه سيكون هناك اجتماع، بين نادي يوفنتوس ونادي مانشستر يونايتد خلال الأيام القليلة القادمة لإنهاء الصفقة التبادلية بينهم.





منافسة قوية تنتظر يوفنتوس لضم بوجبا





وأكدت التقارير الصحفية الإيطالية أن هناك منافسة شرسة تنتظر نادي يوفنتوس، لضم بول بوجبا حيث يرغب العديد من الأندية في ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة أبرزها نادي ريال مدريد الإسباني.





مشاركات بوجبا مع مانشستر يونايتد هذا الموسم



