تعرف على تعليمات تذكرتي لحضور مباراة مصر بنهائي أمم أفريقيا للناشئين

كشفت شركة تذكرتي المكلفة بدخول الجماهير المصرية، لمباريات الأمم الإفريقية تحت 23 سنة أنه لن يُسمح في المباراة النهائية للبطولة إلا لحاملي بطاقة المشجع "فان أي دي" وتذكرة المباراة النهائية.





وشددت الشركة عبر الصفحة الرسمية للإتحاد المصري لكرة القدم، على ضرورة تواجد كل من التذكرة والفان أي دي قائلتاً :"تهيب الشركة السادة المواطنين بالتعاون، والالتزام بالنظام المتبع حفاظًا على الأرواح، والظهور بالمظهر المشرف الذي يليق بمصرنا الحبيبة.





وحققت الشركة نجاح كبير في تنظيم دخول الجماهير لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، حيث تم حجز تذاكر البطولة بالكامل عبر تطبيق الشركة، وخرجت البطولة بشكل رائع قبل المباراة النهائية ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، لتستكمل النجاح الذي حققته الشركة في بطولة كأس الأمم الافريقية للكبار التي أقيمت في مصر العام الجاري.



