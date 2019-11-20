شريف رمزي يوجه رسالة لزوجته الفنانة المعتزلة ريهام أيمن في عيد (صورة) ميلادها.. والأخيرة ترد







ونشر شريف رمزي، مجموعة صور لزوجته ريهام إيمن عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".





وعلق على الصورة قائلًا: "عيد ميلاد سعيد يا جوهرتي الثمينة، أنا أحبك أكثر مما تتخيلين، وأتمنى لكِ كل السعادة التي يستحقها قلبك النقي، عيد ميلاد سعيد".



رد ريهام أيمن

كما ردت ريهام قائلة: "حبي الوحيد، أنا أحبك، وأحب الطريقة التي تحبني بها، وأحب كل شيء متعلق بك، أنت كل شيء بالنسبة لي".



تزوج الفنان شريف رمزي، من الفنانة ريهام إيمن، في عام 2015 وأنجب منها ولد وبنت، واعتزلت ريهام التمثيل تماما بعد زواجها للتفرغ لأسرتها.



آخر أعماله

يذكر أن أعمال الفنان "وأكلنها والعة، مع الفنانة إنجي وجدان، والذي تم عرضه في دارما رمضان 2019.









احتفل الفنان شريف رمزي، بعيد ميلاد زوجتة الفنانة المعتزلة ريهام أيمن، موجه لها رسالة حب.