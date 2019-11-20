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مانزوكيتش سلاح يوفنتوس لتوجيه ضربة لريال مدريد

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 03:11 ص
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مانزوكيتش
مانزوكيتش
عبدالقادر عرابي
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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي يوفنتوس الإيطالي يسعى للتعاقد مع النجم الفرنسي الدولي ولاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي "بول بوجبا" في فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.

وأفادت التقارير أن بوجبا يميل نسبياً للعودة مرة أخرى لنادي يوفنتوس الإيطالي، عوضاً عن الإنتقال لريال مدريد.
سلاح يوفنتوس لجلب بوجبا.

وأشارت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أن نادي يوفنتوس الإيطالي سيعرض على نظيره الإنجليزي ضم المهاجم الكرواتي "ماريو مانزوكيتش"، من أجل تسهيل إتمام الصفقة، لا سيما وأن ماريو مطلوب بشدة في ملعب أولد ترافورد من قبل المدرب أولي جونار سولشاير.

كما أفادت تقارير صحفية إيطالية أن مسئولي الناديين سيناقشون إمكانية عقد الصفقة في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

لكن في الوقت ذاته لكن يكون إنتقال بوجبا في شهر يناير أمراً سهلاً، لكن مسئولي السيدة العجوز سيعملون بشدة على إتمام الإنتقال في الصيف المقبل، وفقاً لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية.

منافسة مدريد مع اليوفنتوس
وينافس يوفنتوس نادي ريال مدريد الإسباني في ضم بوجبا، لكن اللاعب يفضل العودة ليوفنتوس، بحسب التقارير.
وحاول ريال مدريد ضم بوجبا خلال الصيف الماضي، لكن تعنت إداراة مانشستر يونايتد حال دون إتمام الصفقة.
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الكلمات المفتاحية

يوفنتوس مانزوكيتش ريال مدريد

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