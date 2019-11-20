شاهد.. ردود أفعال أبطال مسلسل "ممالك النار" على أداء معتز هشام (فيديو)















تحدث الممثل الشاب معتز هشام عن كواليس تجسيده لدور سليم وردود أفعال أبطال المسلسل على أداءه.وصرح معتز هشام خلال حواره مع شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر" عبر قناة"Mbc مصر" إنه لم يتوقع هذا النجاح الكبير الذي حققه من خلال دوره بالمسلسل.وتابع "معتز" قائلاً: اتفرجت على الحلقة بدبي مع الفنان خالد النبوي ومحمود نصر، وردود أفعالهم كانت جميلة جداً، لدرجة ان استاذ محمود نصر باس دماغي، وخالد النبوي طبطب عليا كنوع من التشجيع، ودي أسماء كبيرة واعتز برأيهم.وأشار "معتز" خلال اللقاء إلى أنه بدأ في مجال التمثيل منذ خمس سنوات من خلال خشبة المسرح.