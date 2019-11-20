إحصائية جديدة تبرز تفوق ميسي على برشلونة

مازالت المنافسة مستمرة بين النجمين الأسطوريين كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي والمنتخب البرتغالي، والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني ومنتخب الأرجنتين لكرة القدم.





وفتحت فترة التوقف الدولي الحالية مجالاً جديداً للمنافسة بين أيقونتي كرة القدم في الوقت الحالي.





وذكرت تقارير صحفية إسبانية أن التنافس مازال مشتعلاً بين النجمين على المستوى الدولي، وذلك بعد تنافسهما الشديد على مستوى الأندية.





وسجل ميسي ثنائية في مباراتي الأرجنتين الودية ضد البرازيل وأوروجواي، بواقع هدفاً في كل مباراة.





بينما سجل الدون رباعية خلال مباراتي لوكسمبورج وليتوانيا، في تصفيات أمم أوروبا 2020 بواقع ثلاثية في مرمى ليتوانيا، وهدف في مرمى لوكسمبورج.





وارتفعت أهداف رونالدو الدولية للرقم 99 على بعد هدف وحيد من الدخول لنادي المائة.





بينما رفع الليو عداد أهدافه مع التانجو للرقم 70 ، ورغم تفوق الدون في عدد الأهداف، إلا أن صحيفة "موندو ديبورتيفو" أشارت إلى أن الليو يتفوق على الدون في معدل التسجيل ضد المنتخبات القوية.





وأضافت الصحيفة أن رونالدو سجل 28 هدفاً في المنتخبات الخمسين الأولى في التصنيف بنسبة 29% من مجموع أهدافه.





فيما سجل ميسي 57 هدفاً من مجموع أهدافه في المنتخبات صاحبة المراكز الـ 50 الأولى في التصنيف، بنسبة 82%.