أول ظهور للفنان محمد جمعة في مسلسل "ممالك النار" (صورة)





ظهر الفنان محمد جمعة، أمس في الحلقة الثالثة من المسلسل التاريخي "ممالك النار".





ويجسد "جمعة" شخصية حسن بن مرعي، وهو شيخ قبيلة بدوية، في مسلسل ممالك النار، في أحد أضخم الإنتاجات في الشرق الأوسط.





ويساعد "جمعة" طومان باي، آخر سلطان في دولة المماليك، في أثناء هروبه من العثمانين.





بدأت قناة "mbc"، عرض أولى حلقات مسلسل "ممالك النار"، يوم الأحد الماضي.





ويُعرض مسلسل"ممالك النار" علي قناة mbc بتوقيت مصر، وسوريا والعراق في الساعة 10 مساءً ،ويعرض على نفس القناة بتوقيت تونس، الجزائر، والمغرب في الساعة مساءً،و يُعرض المسلسل على نفس القناة بتوقيت غرينتش في الساعة 8مساءً،ويُعرض المسلسل على نفس القناة بتوقيت السعودية في الساعة 11مساءً، ويُعرض أيضا على نفس القناة بتوقيت الإمارات في الساعة12مساءً، ويُذاع المسلسل من الأحد إلى الأربعاء.





ويُعرض مسلسل"ممالك النار" على قناة "مصر mbc"، بتوقيت الإمارات في الساعة 3 صباحًا، ويُعرض على نفس القناة بتوقيت السعودية في الساعة 2صباحًا،و بتوقيت مصر والسعودية والعراق يُعرض في الساعة 1 صباحًا، ويُعرض المسلسل على نفس القناة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب في الساعة 12مساءً،ويُعرض المسلسل على نفس القناة بتوقيت غرينتش الساعة 11مساءً، ويُذاع المسلسل من الأحد إلى الأربعاء.





ويُذاع المسلسل على قناة "mbc مصر2" من الأحد إلى الأربعاء، ويُعرض المسلسل بتوقيت الإمارات في الساعة 12مساءً، ويُعرض المسلسل على نفس القناة بتوقيت السعودية فى الساعة 11مساءً، ويُعرض المسلسل على نفس القناة بتوقيت مصر و سوريا و العراق في الساعة 10مساءً، ويُعرض المسلسل على نفس القناة في الساعة 9مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، ويُعرض على نفس القناة في الساعة 8مساءً.



