كلوب يحسم موقف صلاح من المشاركة أمام كريستال بالاس

ينوي المدير الفني الألماني "يورجن كلوب" المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي إراحة النجمان المصري محمد صلاح والإسكتلندي أندي روبيرستون خلال مواجهة الفريق المقبلة أمام كريستال بالاس في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.





وأفادت صحيفة "ميترو" البريطانية أن الثنائي مرشح بقوة للغياب عن مواجهة كريستال بالاس عقب نهاية التوقف الدولي الجارية يوم السبت القادم.





وكان صلاح قد تلقى إصابة قوية في الكاحل خلال مواجهة فريقه الماضية في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز أمام مانشستر سيتي، والتي حسمها الريدز بثلاثية مقابل هدف.





وغاب صلاح عن مواجهتي منتخب مصر أمام كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم أفريقيا، وتشير التقارير لنية كلوب عن عدم إقحامة في مواجهة كريستال بالاس، على أن يكون جاهزاً لموقعة نابولي في دوري أبطال أوروبا يوم 27 نوفمبر المقبل.





بينما تلقى روبيرستون إصابة قوية في الكاحل أثناء تواجده مع منتخب بلاده إسكتلندا إستعداداً لخوض مبارتي قبرص وكازاخستان في تصفيات أمم أوروبا.





وأضافت "ميترو" أن روبيرستون يحتاج لفترة من الراحة للتخلص من آلام الكاحل، وبالتالي سيكون موقفه غامضاً من المشاركة أمام كريستال بالاس.





ويتصدر ليفربول جدول الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 34 نقطة بفارق 8 نقاط عن ليستر سيتي وتشيلسي ، و9 نقاط عن مانشستر سيتي ، كما يتصدر المجموعة الخامسة في بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط، بفارق نقطة وحيدة عن نابولي صاحب الوصافة.