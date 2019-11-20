عاجل.. الدفاعات الجوية السورية تعترض هجمات إسرائيلية

تصدت الدفاعات الجوية السورية، قبل قليل، لهجمات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي، حيث تم تدمير معظم الأهداف قبل الوصول إلى أهدافها.





ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا)، عن مصدر عسكري، قوله إنه في الساعة الواحدة من فجر الأربعاء، "قام الطيران الحربي الإسرائيلي من اتجاهي الجولان المحتل، و"مرج عيون" اللبنانية باستهداف محيط مدينة دمشق بعدد من الصواريخ".





وأضاف المصدر العسكري السوري: "على الفور تصدت منظومات دفاعنا الجوي للهجوم الكثيف، وتمكنت من اعتراض الصواريخ المعادية وتدمير معظمها قبل الوصول إلى أهدافها".





وتابع: "ما يزال العمل مستمراً لتدقيق الموقف بشكل واضح، وتحديد الأضرار والخسائر التي خلفها العدوان".