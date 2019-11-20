والدة مبابي تفجر مفاجأة من العيار الثقيل بشأن انتقاله لريال مدريد

فجرت والدة كليان مبابي اللاعب الدولي الفرنسي مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مفاجأة من العيار الثقيل حول انتقال نجلها لصفوف نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





قالت وسائل الإعلام إسبانية، أن والدة اللاعب الدولي الفرنسي كليان مبابي مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أخبرت مسؤولي ريال مدريد الإسباني بأن نجلها لن يجدد عقده الحالي مع سان جيرمان وإنه يُرحب كثيراً بالانتقال إلى صفوف النادي الملكي في حال توصل الناديين إلى اتفاق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





يذكر أن عقد اللاعب الدولي الفرنسي كليان مبابي مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الحالي في صيف عام 2022 ، وتأمل إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في الحفاظ على مبابي نظراً لاحتمالية مُغادرة نيمار ملعب حديقة الأمراء والعودة إلى صفوف برشلونة في العام المُقبل.





وكان اللاعب الدولي الفرنسي كليان مبابي مهاجم نادي باريس سان جيرمان قد انتقل من صفوف موناكو إلى سان جيرمان صيف 2017 مقابل 180 مليون يورو ، ويحظى بالكثير باهتمام بالغ من زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، ومن إدارة النادي الملكي وعلى رأسها فلورنتينو بيريز لتعزيز خط هجوم الفريق.