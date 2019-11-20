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كيف تحجز تذاكر نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام عبر موقع تذكرتي؟

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 02:07 ص
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تذكرتي
تذكرتي
السيد علي
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ينشر موقع الفجر الرياضي طريقة حجز تذكرة نهائي، أمم أفريقيا للناشئين تحت 23 عام، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة الحالية، ويضم النهائي كلاً من المنتخب الوطني المصري، ونظيره كوت ديفوار.

ويلاقي منتخب مصر نظيره ساحل العاج يوم الجمعة المقبلة في نهائي أمم إفريقيا للناشئين بعد أن ضمن الفريقين التأهل لأولمبياد طوكيو 2020 المقبلة باليابان. 

كيفية حضور مباراة مصر وساحل العاج في أمم أفريقيا 

ويقدم موقع "تذكرتي" خدمة الحصول على تذاكر حضور المباراة النهائية في كأس أفريقيا للشباب تحت 23 سنة، والتي يتواجه فيها منتخب مصر مع كوت ديفوار.

طريقة حضور نهائي أمم أفريقيا للناشئين 

ويتيح موقع تذكرتي للجمهور حجز المقاعد لحضور بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، المقامة في مصر بين استادي السلام والقاهرة.

وفيما يلي رابط تذكرتي لحجز تذاكر حضور مباراة مصر وكوت ديفوار.. موقع تذكرتي 

تذكرتي تحذر الجماهير قبل مواجهة نصر وساحل العاج في نهائي أمم أفريقيا للناشئين 

وأعلنت منذ قليل شركة تذكرتي أنه لن يُسمح في المباراة النهائية لبطولة أمم افريقيا للشباب تحت ٢٣ سنة المقرر إقامتها الجمعة المقبل، على استاد القاهرة بين منتخبنا الوطني وكوت ديفوار، حضور أي مشجع بدون بطاقة المشجع والتذكرة مجتمعين.

شددت الشركة عبر الصفحة الرسمية للإتحاد المصري لكرة القدم، على ضرورة تواجد كل من التذكرة والفان أي دي قائلتاً :"تهيب الشركة السادة المواطنين بالتعاون، والالتزام بالنظام المتبع حفاظًا على الأرواح، والظهور بالمظهر المشرف الذي يليق بمصرنا الحبيبة.
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