5 معلومات عن "يوم الطفل العالمي" الذي يحتفل به "جوجل" اليوم

اليوم الموافق 20 نوفمبر، يحتفل العالم بـ"يوم الطفل"، والذي يتم الاحتفال به في نفس التوقيت من كل عام، ووضع محرك البحث الشهير "جوجل" صورة تعبيرية عن الاحتفال به في عام 2019، في صدارة صفحة البحث.





ونعرض لكم في السطور التالية أبرز 5 معلومات عن هذا اليوم.





1- بداية الاحتفال بهذا اليوم كان توصية من توصية مؤتمر الاتحاد النسائي الديمقراطي الدولي، في عام 1949.





2- طلب المؤتمر الاحتفال بالأطفال، في يوم محدد في جميع البلدان، بوصفه يوماً للتآخي والتفاهم على النطاق العالمي بين الأطفال.





3- في هذا اليوم، أعلنت الأمم المتحدة قانون حقوق الطفل.





4- تم أيضا تحدد 5 نوفمبر يوماً للطفل العالمي، وقد سبقه وتلاه عدد من الاتفاقات الدولية حول حقوق الطفل.





5- يعتبر لتاريخ المعترف به ليوم الطفل يختلف من دولة إلى أخرى، حسب تراثها وإرثها الحضاري، وعلى سبيل المثال تحتفل به تونس وتايلاند في يوم 11 نوفمبر، وتحتفل به فلسطين في 5 أبريل، وتركيا في 23 أبريل، والنرويج في 17 مايو، واليمن ولبنان في 1 يونيو، وألمانيا في 20 سبتمبر، بينما تحتفل غالبية الدول العربية به في 20 نوفمبر.