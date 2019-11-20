معتز هشام يتصدر تريند جوجل بعد ظهوره مع شريف عامر













تصدر الفنان معتز هشام، مؤشرات البحث بجوجل وذلك بعد ظهوره مع الفنان شريف عامر، في برنامجه "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر".وكشف معتز هشام نجم مسلسل "ممالك النار" كواليس المسلسل في لقائه مع شريف عامر كما كشف مفاجأة حول مستقبله المهني بعد نجاحه في شخصية السلطان سليم الأول في مسلسل "ممالك النار"وقال معتز هشام أنه يتمنى دخول معهد السينما لكن للأسف الشديد والدته ترفض ذلك.وأضاف إلى أنه في حالة استمرار والدته على موقفها الرافض فسيتجه إلى دراسة "تجارة انجلش" بجانب التمثيل.مسلسل ممالك النار حقق نجاح كبير بعد عرض أول حلقاته عبر فضائيه شاشة إم بي سي مصر، وهو بطولة النجم خالد النبوي.